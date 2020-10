Banco Inter anuncia novas VAGAS de emprego pelo Brasil; veja os cargos

Banco Inter anunciou novas vagas no Brasil em diversos cargos; São 51 novas oportunidades no total

Oportunidade! O banco Inter faz saber aos interessados a abertura de 51 novas vagas de emprego pelo Brasil. Há oportunidade para diversas áreas de atuação na empresa.

Fundado em 1994, o Banco Inter é um conglomerado financeiro brasileiro sediado na cidade de Belo Horizonte. A instituição atua no mercado de ativos com operações de conta corrente, capital de giro (Middle Market), crédito imobiliário, financiamentos, cartões de crédito, câmbio, consórcios, seguros e crédito consignado. Atualmente é patrocinadora Master do São Paulo Futebol Clube.

Confira abaixo alguns cargos disponíveis no momento:

Cargos

Especialista em Banco de Dados

Analista de Redação

Coordenador de Soluções e Experiência

Analista de Relações Públicas

Analista de Riscos

Analista de Governança de Tecnologia da Informação

Assistente de Cobrança

Analista de Automação

Analista de Negócios de TI

Consultor de Negócios

Líder Técnico

Advogado

As vagas do Banco Inter estão localizadas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Ceará. Os níveis de escolaridade exigidos para as vagas varia de acordo com o cargo, mas a maioria é para o nível superior.

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do site de recrutamento.