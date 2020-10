Banco Inter anuncia novas vagas de emprego pelo país

Banco Inter anunciou novas vagas no Brasil em diversos cargos; São 47 novas oportunidades no total

Oportunidade! O banco Inter faz saber aos interessados a abertura de 47 novas vagas de emprego pelo Brasil. Há oportunidade para diversos cargos na empresa.

Fundado em 1994, o Banco Inter é um conglomerado financeiro brasileiro sediado na cidade de Belo Horizonte. A instituição atua no mercado de ativos com operações de conta corrente, capital de giro (Middle Market), crédito imobiliário, financiamentos, cartões de crédito, câmbio, consórcios, seguros e crédito consignado. Atualmente é patrocinadora Master do São Paulo Futebol Clube.

Confira abaixo alguns cargos disponíveis no momento:

Cargos

Especialista em Banco de Dados

Analista de Redação

Analista de Relações Públicas

Coordenador de Soluções e Experiência

Analista de Administração Fiduciária

Analista de Riscos

Assistente de Cobrança

Assistente de Formalização

Assistente de Operações e Seguro

Analista de Automação

Consultor de Negócios de Crédito Imobiliário

Líder Técnico

Desenvolvedor

Arquiteto de Dados

Arquiteto e Software

Engenheiro de Dados

As vagas do Banco Inter estão localizadas nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Ceará.

Os níveis de escolaridade exigidos para as vagas varia de acordo com o cargo, mas a maioria é para o nível superior.

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do site de recrutamento.