Banda faz show com membros e público dentro de bolhas de plástico

Na segunda-feira (12), a banda de rock alternativo The Flaming Lips se apresentou num show em sua cidade, Oklahoma City, no qual todos os presentes, desde os músicos até o público, estavam “embalados” em bolhas de plástico individuais.

A configuração, um tanto bizarra, faz parte de uma forma criativa para a realização de shows de música ao vivo, seguindo as diretrizes de segurança e distanciamento social durante a pandemia do coronavírus.

No vídeo, publicado no Instagram do vocalista Wayne Coyne, ele faz um coro com uma plateia inteiramente plastificada, que tenta dançar, mas às vezes rola pelo chão, numa espécie de onda. Vejam o vídeo.

O futuro da música ao vivo

O formato de apresentação já havia sido utilizado anteriormente pela banda quando apareceu no The Tonight Show, de Jimmy Fallon, e também no The Late Show, com Stephen Colbert.

Numa entrevista ao blog de música BrooklynVegan, Coyne afirmou: “Eu acho que o tipo de dilema em que todos nós estamos é: vamos esperar que tudo volte ao normal, ou começar a agir tipo ‘Como vai ser o futuro? Qual será o futuro da música ao vivo?’”.

Coyne acredita que as bolhas, que fornecem ar por várias horas, podem ser uma resposta viável para que a indústria da música ao vivo seja reativada ainda durante a atual pandemia.