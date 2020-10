Barcelona apresenta recurso e tenta anular suspensão de Lenglet, expulso no jogo contra o Celta de Vigo

O Barcelona entrou com um pedido na comissão de arbitragem espanhola para tentar a anulação da suspensão do zagueiro Clément Lenglet, que foi expulso com dois cartões amarelos na vitória sobre o Celta de Vigo, na quinta-feira. Caso tenha êxito, o francês ficará à disposição do clube para o duelo de domingo, contra o Sevilla.

– Lenglet foi repreendido pelo seguinte motivo: bater com o braço no rosto de um adversário, na disputa temerária da bola – disse o árbitro Carlos del Cerro Grande na súmula.

O Barcelona, no entanto, contesta a expulsão. Aos 41 minutos do primeiro tempo, Lenglet apostou corrida com Denis Suárez e acabou usando o braço na luta por espaço. O árbitro entendeu como jogada de cartão amarelo e, como o francês já tinha, foi expulso pela dupla penalidade.

Após o jogo, o técnico Ronald Koeman minimizou a expulsão e não quis entrar em polêmica.

– Você pode discutir se é falta para cartão ou não. Foi uma sanção dura. O trabalho do árbitro é complicado. É uma decisão que não deve ser discutida. É mais importante falar sobre como jogar com um a menos do que discutir isso.