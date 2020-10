Barcelona goleia o Real Madrid no primeiro El Clásico do futebol feminino

Neste domingo, o CT de Valdebebas recebeu o primeiro El Clásico feminino da história do futebol espanhol.

O Barcelona, consolidado como um dos principais times da Europa, visitou o Real Madrid – que possui a equipe de mulheres há somente um ano após a fusão com o CD Tacón – pela primeira rodada do Campeonato Espanhol.

E o time catalão não teve dificuldades para golear o rival por 4 a 0.

Patri Guijarro, Misa (contra), Lieke Martens e Alexia Putellas marcaram os gols do Barça no jogo realizado no CT do Real.

Jogadoras do Barcelona comemoram gol sobre o Real Madrid no primeiro El Clásico feminino Getty

Atual campeão, o Barcelona já levou por cinco vezes o título espanhol e divide com o Athletic Bilbao a liderança histórica. Atlético de Madrid e Rayo Vallecano aparecem na sequência com três conquistas cada um.