Barcelona não convence City a liberar zagueiro, empresta Todibo ao Benfica e é ‘obrigado’ a usar Umtiti

A negociação com Memphis Depay não foi a única frustração do Barcelona no último dia da janela de transferências, nesta segunda-feira (5). O clube também não conseguiu um acordo com Eric Garcia, do Manchester City.



O jovem era um dos alvos de Ronald Koeman para reforçar a defesa blaugrana, mas não ouve acordo com o time inglês. O Barça ofereceu 10 milhões de euros (R$ 65,7 milhões) fixos e mais 8 milhões de euros (R$ 52,58 milhões) em variáveis, mas o City queria 10 milhões de euros futuros.

Em compensação, o Barça acertou mais uma saída. Depois de Rafinha Alcantara, cedido gratuitamente ao Paris Saint-Germain, o clube emprestou o zagueiro Jean-Clair Todibo, fora dos planos de Koeman, ao Benfica.

Eric García, do Manchester City, em jogo da Premier League Getty Images

O defensor francês, que chegou ao Camp Nou em janeiro de 2019 por 1 milhão de euros (R$ 6,57 milhões), negociou com o Fulham, mas acabou fechando com o time de Portugal. O Benfica pagará 2 milhões de euros (R$ 13,15 milhões) pelo empréstimo e se compromete a arcar com mais 20 milhões de euros (R$ 131,46 milhões) se decidir contratá-lo em definitivo.

Com o setor defensivo esvaziado, Koeman deve reintegrar Samuel Umtiti. O zagueiro francês estava na lista de saídas, como Rakitic, Vidal e Suárez, mas sequer recebeu propostas para deixar o Camp Nou. Assim, ele será opção para a dupla titular, formada hoje por Piqué e Lenglet.