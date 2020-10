Barcelona notifica elenco sobre redução salarial

O Barcelona já comunicou o elenco principal e os funcionários do clube a respeito do processo de redução salarial que será iniciado ainda este ano. A informação é do jornal Mundo Deportivo.

O intuito é de diminuir os impactos econômicos causados pela pandemia do coronavírus, principalmente pelo fato de o time não poder lucrar com a venda de ingressos para os jogos.

As conversas entre direção e jogadores seria intermediada por Lionel Messi, capitão da equipe, mas o argentino está com a seleção para a disputa das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. Em sua ausência, Gerard Piqué foi escolhido como o porta-voz.

Várias maneiras de adequação salarial serão discutidas junto aos atletas. É possível, por exemplo, estender o contrato já existente dos jogadores, pagando-lhes menos do que cobram atualmente por temporada. Ou seja, no total eles arrecadariam o mesmo montante e garantiriam mais anos no clube, mas recebendo menos anualmente.

Outra forma é diminuir drasticamente os salários nesta temporada e compensar nas próximas, com a esperança de que em um ano a crise de renda gerada pela pandemia tenha se dissipado.