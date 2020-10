Barcelona oficializa empréstimo de zagueiro ao Real Bétis

O Barcelona acertou o empréstimo do zagueiro Juan Miranda ao Real Bétis. O defensor de 20 anos retorna ao clube de início de trajetória no futebol. O atleta vestiu as cores do alviverde de Sevilha até os 14 anos, quando se transferiu ao time da Catalunha.

Miranda jogou apenas quatro jogos pela equipe principal do Barcelona e na última temporada defendeu o Schalke 04. No clube alemão, ele entrou em campo por 12 vezes e, por não ter atingido o número mínimo de partidas, a cláusula de compra obrigatória não foi acionada.

A curiosidade é que no time de Gelsenkirchen, ele foi companheiro de Jean Todibo, outro jogador vinculado ao Barça, que estava emprestado e agora, segue para mais um empréstimo. O francês vai para o Benfica.