Barcelona renova contrato de goleiro promessa das categorias de base

O Barcelona acertou a renovação de contrato do goleiro Iñaki Peña, de 21 anos, que é formado nas categorias de base do clube. A informação é do jornal “Sport”, e, por enquanto, o clube catalão não formalizou a extensão de vínculo do arqueiro.

O contrato de Peña, que atualmente é o terceiro goleiro do Barcelona, iria até junho de 2021, ou seja, até o fim da atual temporada. O novo acordo por mais dois anos, até junho de 2023.

Atualmente, Iñaki Peña tem sido convocado para os jogos do Barcelona, já que Ter Stegen se recupera de uma cirurgia no joelho e só deve voltar aos gramados em novembro. O brasileiro Neto tem sido o titular de Ronald Koeman.