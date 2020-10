Barcelona visita o Getafe querendo se aproximar dos líderes do Espanhol

O Barcelona volta a campo pelo Campeonato Espanhol neste sábado. E o clube catalão terá um compromisso difícil pela sexta rodada da competição. O time de Ronald Koeman encara o Getafe, fora de casa, às 16h (de Brasília). O jogo será disputado no estádio Coliseum Alfonso Pérez.

+ VEJA A TABELA DA LA LIGA

Querendo se aproximar dos líderes do Campeonato Espanhol, o Barcelona precisa de uma vitória após empatar em casa com o Sevilla na última rodada. O clube blaugrana, no entanto, ainda tem dois jogos a menos que os demais na competição pois participou da Liga dos Campeões em agosto.

Com um calendário apertado e com muitos jogos em sequência, Ronald Koeman disse que pode poupar alguns jogadores, incluindo o astro argentino Lionel Messi. Entretanto, o holandês disse que espera que o camisa 10, que serviu sua seleção nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, esteja disponível.

– Acho que a trajetória do Getafe nos últimos anos deve ser destacada. Eles estão fazendo coisas muito positivas, são uma equipe vencedora que fez grandes coisas na Europa. O seu treinador e os seus jogadores têm muito mérito. Assisti ao jogo contra o Ajax e li crítica ao jogo. É um jogo muito competitivo e complicado. Teremos que encontrar espaços – disse Koeman.

PROVÁVEIS TIMES

Getafe: Soria; Suarez, Dakonam, Etxeita e Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri e Cucurella; Hernandez e Mata.

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet e Dest; Pjanic, Busquets e De Jong; Ansu Fati, Griezmann e Messi.