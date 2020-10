Barcelona voltará a reduzir o salário de todos os seus empregados

O Barcelona trabalha para uma redução salarial que afetará todos os empregados do clube, incluindo os atletas profissionais, e que entrará em vigor a partir da criação de uma mesa de negociação impulsionada pela diretoria para “ajustar as condições de trabalho de seu elenco corporativo e esportivo à nova realidade econômica provocada pela extraordinária redução de ingressos previstos para esta temporada”, disse uma fonte do clube à ESPN.

A medida atingirá o elenco principal do futebol, que já desde março deste ano aceito uma redução de 70% de seu salário durante o tempo de duração do estado de alerta pela pandemia do cornavírus, que somando os outros planteis profissionais e departamentos do clube, significou uma economia de 49,2 milhões de euros. O estado de emergência da Espanha foi encerrado no meio de junho.

A situação financeira segue sendo de gravidade especial no Camp Nou. Segundo a fonte do clube, o Barça deve se “adequar a essa nova realidade como consequência da COVID” e relatando que a situação pode levar meses, ainda que as medidas adotadas “tiveram uma incidência muito importante, mas não são suficientes para equilibrar a queda na arrecadação de ingressos gerada pela pandemia”.

Isso foi refletido na janela de transferências do clube catalão, mais preocupado em baixar a folha salarial do seu elenco com seus esforços, mas que não foi capaz de reforçar o elenco de Ronaldo Koeman como pretendia, com as engociações frustradas de Eric Garcia e Memphis Depay.

O Barcelona, segundo a TV3, mandou por escrito um comunicado a seus jogadores de futebol, onde notifica que deve iniciar-se um processo para modificar as condições de trabalho, argumentando que essa decisão foi tomada pela queda na venda de ingressos devido à pandemia, que se calcula acima dos 155 milhões de euros, e provoca a criação desse proeto de acordo com a legislação.

Uma vez encerrado o ano fiscal da temporada 2019-20, com déficit de 97 milhões de euros, o vice-presidente Jordi Moix advertiu as dificuldades enfrentadas pelo Barcelona. “Agora temos que remar, ajustar o barco para levar-lo ao porto e que a crise afete o menos possível a curto prazo”, explicou.