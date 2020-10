Barty é flagrada assistindo decisão do futebol australiano

Enquanto as principais estrelas do tênis passam frio em Paris para a disputa de Roland Garros, a atual campeã do torneio e número 1 do mundo, a australiana Ashleigh Barty, foi flagrada na arquibancada de uma das partidas da fase final da liga de futebol australiano.

O futebol australiano é uma modalidade oriunda do rugby, tal como o futebol e o futebol americano, criado no século XIX com registros oriundos da cidade de Melbourne. Ele é o mais popular esporte do país da Oceania ao lado do próprio rugby.

A imagem de Barty celebrando um gol da equipe do Brisbane Lions Tigers foi publicada pela jornalista australiana Linda Pearce (vídeo abaixo). Nele, Barty aparece ao lado de amigos e segurando um copo de cerveja, autorizado nos estádios locais.

Cabe informar, que no atual cenário da pandemia da COVID-19, o governo australiano seguiu o exemplo do neozelandês e autorizou a presença de publico em estádios grandes, com a venda de ingressos reduzidas.

O controle da pandemia na Austrália foi uma das razões pelas quais Barty decidiu não disputar nenhum torneio oficial na retomada do calendário após a pandemia. Vivendo em um país com contágio mais controlado que nos Estados Unidos e Europa, Barty alegou insegurança para a sua saúde e de sua equipe para não competir.

Friday night NOT ⁦@rolandgarros⁩ for ⁦@ashbarty⁩ #AFLLionsTigers pic.twitter.com/b9R9rVOvOE

— Linda Pearce (@LindaCPearce) October 2, 2020