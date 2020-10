Bastidores da vitória do São Paulo contra o Palmeiras tiveram ‘nós somos melhores que eles’ e pedido forte de Diniz

O São Paulo encerrou no último sábado (10) um dos tabus que mais incomodavam a torcida. Com o triunfo por 2 a 0 sobre o Palmeiras, o time do Morumbi venceu pela primeira vez dentro do Allianz Parque, colocando fim à sequência de nove derrotas e um empate no estádio inaugurado em 2014.

Mas mesmo com o histórico negativo na casa alviverde, o clima no vestiário entre os jogadores e a comissão técnica era de confiança antes da partida. E isso ficou claro em um vídeo divulgado pela SPFCTV, canal oficial do São Paulo no Youtube, contendo os bastidores do Choque-Rei pelo Brasileirão.

“Só vitória hoje, rapaziada. Bota na cabeça: vitória. Nós somos melhores que eles”, disse o zagueiro Diego Costa em um dos momentos do vídeo, em tom semelhante ao de Daniel Alves.

“A gente está bem preparados pra c*** pra chegar aqui e replicar o que a gente faz todos os dias. Não é nada diferente disso. Ganhar aqui com esse escudo, ganhar aqui com esse time não tem que ser surpresa”, afirmou o camisa 10, citando o tabu.

Quem também demonstrava adrenalina elevada e confiança na partida era Fernando Diniz. Falando forte com os jogadores, o treinador cobrava disposição em campo.

“Está tudo pronto. Nós vamos ganhar o jogo. Nós vamos comer os caras na vontade. Comer. Certo, Luan? Comer, Igor. Comer. Não é mais ou menos”, disparou o técnico.

Pressionado pela sequência de temporadas sem títulos no São Paulo, Raí conversou com o elenco após o 2 a 0. Dentro do vestiário, o Executivo de Futebol parabenizou o elenco pela primeira vitória dentro do Allianz Parque, e apontou a união do grupo como caminho para superar outro momento turbulento no cube.

“Tem que ser aqui [vestiário], tem que fechar a gente para conseguir ganhar de todo mundo. E vocês estão mostrando isso dentro de campo. Cada vez mais, e com esse compromisso de todo mundo, de solidariedade, de entrega. E cada vez mais isso está fortalecendo todos. Todo mundo está crescendo individualmente, mas principalmente pela força do grupo”, afirmou o ex-jogador.