Batalha pela liderança da AFC Norte entre Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers; onde assistir e aposta

O Pittsburgh Steelers recebe o Cleveland Browns, no domingo (18), às 14h, no Heinz Field, em Pittsburgh, pela semana 6 da NFL. Os times são duas das melhores equipes da liga na temporada 2020, com os Steelers invictos, com quatro vitórias, e os Browns com quatro triunfos consecutivos, após estreia com derrota.

Se vencer, Pittsburgh segue soberano na divisão AFC Norte, com cinco vitórias. Em caso de triunfo de Cleveland, a equipe chega ao topo da divisão, desde que Baltimore Ravens não vença o confronto contra os Eagles.

A partida também marca o reencontro de Myles Garrett, defensive end do Cleveland, com o Pittsburgh Steelers, após confusão em 2019, com o defensor tirando o capacete de Mason Rudolph, QB do rival, e o agredindo com a proteção.

Voando

O Pittsburgh Steelers está on fire em 2020, com quatro vitórias consecutivas. A defesa é um dos pontos fortes no ano, limitando completamente o jogo corrido dos rivais, cedendo apenas 64.8 jardas por confronto. TJ Watt tem sido o grande nome do setor, com 4.5 sacks conquistados até aqui.

O ataque dos Steelers também não fica para trás e está engrenando à medida que a temporada avança. Bin Ben Roethlisberger já tem 10 touchdowns no ano e apenas uma interceptação, o QB já soma 1016 jardas áereas.

Embalado

Após abrir temporada com exibição decepcionante, Cleveland encontrou seu melhor futebol e venceu as quatro partidas seguintes. Os Browns têm confiado em um jogo corrido eficiente e colocando Baker Mayfield em situações que ele pode prosperar, especialmente na utilização do play-action. Kareem Hunt, substituindo o lesionado Nick Chubb, tem carregado o piano no jogo corrido e já tem 347 jardas e três touchdowns.

Na defesa, Myles Garrett é o principal nome dos Browns e um dos melhores defensores da temporada. Um terror no backfield adversário, Garrett anotou 6 sacks na temporada e vai estar à caça de Big Ben durante toda a tarde deste domingo.

Aposta

De acordo com o Power Football Index, mecanismo de projeções da ESPN norte-americana, o confronto tende a ser equilibrado: com Steelers com 57% e Browns com 42.7% de chances de vitória.

FICHA DO JOGO

Pittsburgh Steelers x Cleveland Browns

Semana 6 da NFL

Data: Domingo (18), 14h

Local: Heinz Field, em Pittsburgh

Onde ver: ESPN, Watch ESPN e Game Pass da NFL