‘Bateu 28 faltas e nunca fez um gol’

Em abril, Roberto Carlos participou do SportsCenter da ESPN Brasil e uma declaração do ex-lateral repercutiu no mundo.

O brasileiro relembrou quando foi vendido pela Inter de Milão por “fazer muitos gols” e detonou o técnico inglês Roy Hodgson, responsável por sua saída.

“Roy Hodgson me destruiu, me fez jogar no meio de campo. Assim eu não teria oportunidade de jogar com a seleção na Copa América em 1997”, disse. “Não é que a gente se desse mal, ele só não entendia de futebol”.

Seis meses depois, o inglês se defendeu. No The Italian Football Podcast, Roy Hodgson deu sua versão e ainda cutucou o lateral brasileiro.

“Essa ideia de que Roberto Carlos jogou fora de posição comigo é uma piada. Qualquer um que viu a Inter jogar naquela época sabe que ele jogou mais como lateral que qualquer outra posição”, comentou.

Roberto Carlos comemora após marcar pela Inter de Milão, na temporada 1995/96 Getty Images

“Acho que ele marcou quatro gols em seis ou sete jogos, todos de falta. No restante da temporada chutou cerca de 28 faltas e nunca mais fez uma. Então não sei se foi minha culpa…”, finalizou.

Roberto Carlos deixou a Inter em 1996 para desembarcar no Real Madrid, onde fez história se converteu em um dos melhores laterais de todos os tempos no futebol.