Battlefield V Definitive Edition é lançada digitalmente

Nesta sexta-feira (23), a Electronic Arts anunciou e, ao mesmo tempo, disponibilizou Battlefield V Definitive Edition de maneira digital. Caso esteja interessado, é possível encontrar essa versão do game por R$ 299.

Tal como acontece com outras versões definitivas que estão no mercado, essa edição dá ao usuário a chance de levar para casa o game base, além de todos os pacotes de conteúdo extra disponibilizados após o lançamento, todos os Elites, versões variadas para as armas e veículos e alguns outros adicionais.

Battlefield V Definitive Edition está disponível em versões para PC, PlayStation 4 e Xbox One.