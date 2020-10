Batwheels: veículos dos super-heróis da DC ganharão animação na HBO Max

A Warner Bros. Animation anunciou o desenvolvimento de Batwheels, uma nova série animada focada nos veículos dos grandes super-heróis da DC. A nova animação será exibida na Cartoon Network e no serviço de streaming HBO Max.

Batwheels será uma série de comédia e aventura que trará diversos veículos clássicos do universo DC formando um time para combater o crime nas ruas de Gotham City. Eles trabalharão ao lado de Batman, Robin, Batgirl e outros super-heróis da DC.

A série trará os heróis recém-criados pelo Batcomputador, o que os torna essencialmente ainda crianças, com pouca — ou nenhuma — experiência.

(Warner Bros. Animation/Divulgação)Fonte: TV Line

Confira a sinopse oficial de Batwheels

“Liderados por Bam (também conhecido como Batmóvel), os Batwheels — incluindo Bibi (a motocicleta da Batgirl), Red (o Redbird), Jett (o Batwing) e Buff (o Bat Truck) — devem enfrentar as dores crescentes de ser uma equipe de super-heróis recém-formada, bem como as dores do crescimento que vêm por serem apenas crianças. Esta série relacionável e ambiciosa seguirá a jornada desta equipe dinâmica enquanto emociona e se diverte com suas aventuras heroicas, além de demonstrar às crianças o valor da autoconfiança, da amizade e do trabalho em equipe”.

Batwheels ainda não tem previsão de estreia para a TV nem para o streaming.