Batwoman: novo Batmóvel é visto nos bastidores da 2ª temporada

Uma nova foto dos bastidores da 2ª temporada de Batwoman, da emissora The CW, chamou a atenção do público por mostrar um novo Batmóvel. O veículo característico da heroína foi completamente repaginado para a nova leva de episódios, contando também com alguns detalhes mais condizentes às mudanças sofridas na série como um todo.

Nas fotos, também é possível ver a atriz Javicia Leslie vestindo o novo uniforme da personagem título, que já havia sido divulgado anteriormente. As filmagens de Batwoman reiniciaram nas últimas semanas, após a longa definição de alguns assuntos importantes dentro da produção.

Confira as imagens compartilhadas pelo Twitter:

Javicia Leslie in her NEW Batwoman Suit (and new wig) alongside the New Batmobile!#Batwoman #DCTV pic.twitter.com/mk9ayteVrQ — ?? Pagey ?? (@Pagmyst) October 17, 2020

Batwoman inicialmente era protagonizada por Ruby Rose, que deixou a série após a conclusão da 1ª temporada. Com a nova escalação, os roteiristas buscaram por mecanismos que pudessem deixar a história com mais agilidade, diferenciar as atrizes e também explicar as mudanças ocorridas no elenco.

Por enquanto, com o novo visual e novo nome da Batwoman, há algumas suspeitas levantadas pelos fãs, como o fato de a personagem de Javicia Leslie estar disfarçada pela nova identidade — algo bem coerente com relação aos quadrinhos originais.

Vale lembrar também que a 2ª temporada de Batwoman terá o ator Alex Morf. Ele vai interpretar o vilão Victor Zsasz nos novos episódios.

Segundo o que foi divulgado até o momento, o personagem é descrito como um homem habilidoso e com uma “energia imprevisível”. Morf, inclusive, está familiarizado com este universo, já que já interpretou o líder de gangue Sykes na temporada final de Gotham, na mesma emissora.

Todas essas novidades se mostram imperdíveis para a nova temporada de Batwoman, que deverá estrear em algum momento de 2021 pela The CW.