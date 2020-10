Bayern de Munique anuncia a contratação de Choupo-Moting

O Bayern de Munique anunciou a contratação do atacante Choupo-Moting, ex-Paris Saint-Germain, por uma temporada. O veterano de 31 anos retorna ao país em que começou a jogar futebol e onde permaneceu até 2017 para ser uma opção no recheado elenco bávaro. O camaronês ficou marcado por ter feito o gol da classificação do time francês nas quartas de final da última Liga dos Campeões contra a Atalanta.

Nas últimas três temporadas, o atleta jogou em 2017 pelo Stoke City e estava no plantel do PSG desde 2018. Em suas primeiras palavras, Choupo-Moting mostrou animação em retornar para a Bundesliga.

– É uma grande sensação regressar para a Bundesliga e jogar no maior clube da Alemanha. Quem não gosta de jogar pelo Bayern? É uma honra estar no clube. No Bayern o objetivo é sempre ganhar tudo e estou motivado.

O jogador irá vestir a camisa 13 e irá disputar vaga com Zirkzee, atual reserva de Robert Lewandowski. Choupo-Moting é o último reforço de uma janela de transferências contida da equipe alemã em que o principal nome trazido foi o de Leroy Sané, também para o setor ofensivo do time de Hansi-Flick.