De acordo com o diário britânico ‘Daily Mail Sports’, o Bayern de Munique segue de olho em Callum Hudson-Odoi, do Chelsea. Os bávaros desejam contar com o jovem atleta, e fizeram uma proposta de empréstimo para anunciá-lo antes do fechamento da janela na próxima segunda-feira.

No ano passado, o clube alemão apresentou várias ofertas pelo atacante, mas não conseguiram obter sucesso, já que o jovem, de apenas 19 anos, estendeu seu contrato com o clube londrino, dirigido por Frank Lampard.

Segundo o jornal alemão ‘Bild’, o diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic pretende convencer o jogador, que perdeu ainda mais espaço com as chegadas de Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziryech e Christian Pulisic, e teria mais chance de jogar na Bundesliga.

Ainda segundo a publicação, o jovem não é um dos preferidos do técnico inglês, que prefere utilizar Mason Mount em suas escalações. Atualmente, o Bayern Munique precisa de um quarto ala para Ivan Perisic. Em virtude do histórico de lesões de Serge Gnabry, Leroy Sané e Kingsley Coman, um novo nome para o setor é o desejo do comandante Hansi Flick.

O jogador é formado nas divisões de base do Chelsea e conforme os números divulgados pelo portal ‘Transfermarkt’ tem o valor de mercado em torno de 31 milhões de euros. Com a camisa dos Blues, ele já disputou 65 partidas, marcou 9 gols e deu 11assistências. Ele levantou os troféus de uma Taça da Inglaterra e de uma Liga Europa pela equipe londrina.