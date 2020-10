Bayern e Chelsea não entraram em acordo por Hudson-Odoi, diz jornal

Apesar das diversas tentativas no final da janela de transferências, o Bayern de Munique não conseguiu entrar em acordo com o Chelsea para a contratação de Callum Hudson-Odoi, segundo o “Sport Bild”. Os Blues queriam inserir diversas cláusulas no contrato de empréstimo, inclusive o pagamento de multa caso o atleta não jogasse um número mínimo de partidas.

O clube inglês também queria impor que os bávaros fossem obrigados a comprar Odoi por cerca de 70 milhões de libras (R$ 500 milhões) caso o jogador fizesse um outro número mínimo de jogos. Com isso, os atuais campeões alemães se recusaram a seguir adianta, pois a operação poderia sair muito cara.

O jovem de 19 anos participou de três jogos do Chelsea e os londrinos não estavam dispostos a deixá-lo sair e dificultaram ao máximo a negociação. Retornando de uma séria lesão no aquiles, o camisa 20 terá que disputar posição com Ziyech, Havertz, Werner, Mount e Pulisic. Apesar de ter vínculo até 2024, uma saída no futuro não é descartável.