Bears x Buccaneers: encontro de velhos conhecidos agita a semana 5 da NFL; onde ver e aposta

O duelo que abre a semana 5 da NFL, nessa quinta-feira, às 21h20, marca um reencontro especial: de um lado Tom Brady e sua nova equipe, o Tampa Bay Buccaneers, do outro, Nick Foles, um velho conhecido do veterano quarterback adversário, dessa vez no comando do Chicago Bears. Os dois jogadores, atores principais do Super Bowl LII, em 2018, se enfrentam pela primeira vez desde a decisão que colocou Foles em um outro patamar em sua carreira.

A partida é recheada de importância para as duas equipes. Para o Chicago Bears (3v-1d), a vitória passa a ser essencial para manter a perseguição ao Green Bay Packers, que lidera a divisão com quatro triunfos. Enquanto isso, o Tampa Bay Buccaneers (3-1) busca aumentar ainda mais a vantagem em relação ao New Orleans Saints (2v-2d).

Chance para acabar com um incômodo tabu

Por mais curioso que possa parecer, o Chicago Bears nunca derrotou Tom Brady, em seus cinco encontros anteriores, na época em que o jogador defendia o New England Patriots. Para isso, a equipe terá que se apoiar na tabelinha Nick Foles – titular pela segunda partida seguida – e a qualidade do recebedor Allen Robinson, que, em quatro confrontos na temporada, já produziu 25 recepções, dois touchdowns e 331 jardas aéreas. Na derrota para os Colts, inclusive, Allen conseguiu, pela segunda vez em sua carreira, encaixar duas partidas seguidas com mais de 100 jardas em recepções. Feito que só havia sido alcançado pelo recebedor em 2015.

Por outro lado, é fundamental para o sucesso do Chicago Bears que seu principal jogador de defesa esteja saudável para o confronto. Khalil Mack, pass rusher da equipe, costuma passar as semanas que antecedem os compromissos da equipe treinando limitadamente. Com Mack livre de problemas físicos para pressionar Tom Brady e ajudar na proteção de sua secundária, os Bears aumentam bastante o nível de sua retaguarda.

Caro, mas efetivo

Tom Brady assinou um contrato de dois anos, no valor de US$ 50 milhões (R$280 milhões), com o Tampa Bay Buccaneers, em março, com o objetivo de tornar a equipe uma das postulantes à conquista do Super Bowl LV. Evento esse que, coincidentemente, será disputado na pŕopria casa dos Buccaneers, o Raymond James Stadium, em Tampa.

E missão dada é missão cumprida. Desafiando a ação do tempo, Brady, de 43 anos, conta com o talento do recebedor Mike Evans, a disposição de Rob Gronkowski, seu antigo companheiro de Patriots, para dilacerar as secundárias adversárias. Como resultado, o jogador já conectou 11 TD’s, em quatro partidas da temporada, seu melhor início desde 2017, sendo cinco apenas no triunfo contra o Los Angeles Chargers, que lhe valeu o título de “NFC Offensive Player of the Week”. Vitória que alçou o jogador à condição de maior vencedor de partidas de temporadas regulares, com 222. Contra os Bears, o veterano quarterback possui 14 TD’s lançados, 1.595 jardas e jamais saiu de campo derrotado, em cinco ocasiões.

Aposta

Para o Football Power Index, mecanismo criado pela ESPN dos Estados Unidos para análise probabilidades de resultados na NFL, o Tampa Bay Buccaneers é favorito, com 65% de chances de sair de Chicago vitorioso. Já os Bears ficam com 34% da preferência.

Ficha do Jogo

Chicago Bears x Tampa Bay Buccaneers

Semana 5 da NFL

Data: Quinta-feira (8), 21h20

Local: Soldier Field, em Chicago, Illinois

Onde ver: ESPN e Game Pass da NFL