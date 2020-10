Beastars: veja nova imagem reveladora da 2ª temporada do anime

O anime Beastars, um dos mais populares na Netflix nos últimos tempos, teve a estreia de sua 2ª temporada marcada para janeiro de 2021. Recentemente, também foi divulgada uma nova imagem que revela um pouco mais sobre o que o público pode esperar para a nova leva de episódios.

Nela, é possível ver Legoshi e Louis em destaque, junto com novos personagens, como Pina (dublado por Yuki Kaji), Free (Subaru Kimura) e Ibuki (Taiten Kusunoki). A produção é desenvolvida pelo estúdio de anime Orange, adaptando o mangá homônimo de Paru Itagaki.

Confira:

(Reprodução)Fonte: Viz Media

A 1ª temporada de Beastars, lançada com 13 episódios, foi exibida no bloco +Ultra, da Fuji TV, de outubro a dezembro de 2019. Simultaneamente, os episódios eram disponibilizados na Netflix do Japão e em março de 2020 ficaram disponíveis para o mundo todo. A prática deve ser repetida com a nova temporada, a ser lançada no começo do próximo ano.

Conhecida no Brasil também como O Lobo Bom, a trama aborda uma escola na qual os alunos são literalmente divididos em predadores e presas. Mas são as relações pessoais entre eles que podem manter a paz interna e necessária. No mundo no qual os personagens vivem, animais antropomórficos realizam tarefas cotidianas na mais perfeita normalidade.

É nesse contexto que conhecemos o protagonista Legoshi, um lobo tímido que participa do grupo de teatro da escola e se envolve em diversas desventuras. E os Beastars do título são os melhores e maiores indivíduos presentes nessa sociedade, já que possuem talento enorme, proatividade e notoriedade.

Os novos episódios estarão disponíveis na Netflix do Brasil em algum momento de 2021. Quem quiser aproveitar, pode maratonar a 1ª temporada da série no streaming.