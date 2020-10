Beats Flex é o novo fone sem fio da Apple de R$ 579

Nesta terça-feira (13), foi apresentado o fone de ouvido sem fio Beats Flex, cuja bateria tem duração de 12 horas e pode ser carregada via USB-C.

Apresentado como o “fone premium sem fio mais econômico já lançado na história da empresa”, o modelo substitui o BeatsX, contando com um driver em camadas e acústica de câmara dupla para proporcionar som mais robusto e uma melhor separação do estéreo. Também há a presença de um processador digital avançado, que ajuda a criar uma experiência sonora mais envolvente.

O novo fone da Beats traz ainda o chip W1, permitindo o compartilhamento de áudio e maior integração com os gadgets da marca, a tecnologia Bluetooth Class 1 para maior alcance, botões físicos para volume e reprodução e microfone integrado para redução de ruídos e atender ligações. Outro destaque é a função Fast Fuel: com apenas 10 minutos na tomada, ele ganha 1,5 hora de autonomia.

O novo modelo traz várias melhorias em relação ao BeatsX.Fonte: Apple/Divulgação

Vale ressaltar que apesar de se tratar de fones sem fio, eles veem presos em um cabo para passar atrás do pescoço, permitindo pendurá-los quando necessário e que também evita perdê-los durante as atividades físicas. E quando não estiverem em uso, as duas pontas podem ser unidas magneticamente, parando a reprodução automaticamente.

Vendas a partir de 2021

O novo fone Beats Flex estará à venda no Brasil no início do próximo ano, ao preço de R$ 579, valor sugerido pela fabricante. Ele poderá ser encontrado nas cores azul, amarelo, preto e cinza.

Para garantir um maior conforto ao usuário, o produto vem acompanhado de quatro ponteiras de tamanhos diferentes, para um encaixe personalizado. O design também passou por mudanças, ganhando uma ventilação de alta precisão e novo ângulo do driver, aliviando a pressão nos ouvidos.