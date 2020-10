Bêbada, Lidi faz xixi no quarto e provoca a punição mais grave de A Fazenda 12 · .

Lidi Lisboa perdeu completamente o controle na madrugada deste sábado (17) após beber além da conta na última festa de A Fazenda 12. A atriz da Record acordou no meio da madrugada para fazer xixi, mas em vez de ir ao banheiro, baixou as calças no quarto e urinou ao lado da cama do casal Jakelyne Oliveira e Mariano.

No vídeo que uma telespectadora compartilhou nas redes sociais é possível ver o momento em que a protagonista de Jezabel (2019) se levanta do chão, coloca novamente a calça e volta a dormir em sua cama.

Por conta disso, a direção da emissora aplicou a punição mais grave da temporada até agora: deixou todos os confinados sem água por 24 horas.

Lidi não se lembra de ter urinado no quarto, mas todos os peões desconfiam dela. Em uma conversa nesta manhã, Jake falou para a atriz que ninguém sabe quem foi o responsável, mas relatou que o cantor sertanejo sentiu o chão molhado assim que deixou a cama. E pouco depois, todos foram alertados da punição.

Veja o momento em que Lidi Lisboa faz xixi no quarto e, em seguida, a conversa com Jake sobre a punição:

Na madrugada, Lidi já havia causado no confinamento por conta da bebedeira. Ela chegou perto de Lucas Selfie e pediu beijo na boca. O peão notou o estado da amiga, não deu bola e pediu que ela fosse dormir. Mas ela insistiu de forma desrespeitosa: apertou o bumbum e a genitália do ex-Pânico.

Nas redes sociais, internautas apontaram assédio de Lidi, que tocou o colega de confinamento durante vários segundos sem que ele quisesse esse tipo de contato.

Involuntariamente, ela também foi a responsável por uma briga entre Selfie e Jojo Todynho. O rapaz ajudou Jake e Mariano a colocar todo mundo na cama para dormir, e a funkeira o acusou de bater a cabeça da atriz na parede. Ele ficou revoltado e começou a atirar objetos pela casa.

