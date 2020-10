Benfica divulga lista de inscritos na Europa League com brasileiros e sem xodó de Jesus

Depois de ser eliminado antes mesmo da fase de grupos da Champions League, o Benfica viu sua temporada se resumir ao Campeonato Português e à Europa League.

Nesta quinta-feira (8), o clube português divulgou a lista de inscritos no torneio europeu. O goleiro Helton Leite, o lateral Gilberto e os atacantes Everton Cebolinha e Pedrinho estão dentro. No entanto, duas surpresas chamaram atenção os inscritos de Jorge Jesus.

A primeira delas é a opção do Mister de deixar de fora o volante Samaris. Na primeira passagem do técnico português pelas Águias, na temporada 2014-15, o greco foi peça fundamental na espinha dorsal do meio-campo que conquistou o Campeonato Português. Dos 49 jogos do treinador, Samaris foi titular em 37.

O outro nome deixado de fora foi o do atacante Gonçalo Ramos. Tratado como o ‘menino’ de Jesus, o jogador de 19 anos, puxado para a equipe principal pelo Mister na atual temporada, renovou seu contrato na última quarta (7) com os Encarnados. A nova multa rescisória do jogador é de 120 milhões de euros (R$ 792 milhões na cotação atual).

O volante grego Samaris em partida pelo Benfica Gualter Fatia/Getty Images

Veja abaixo a lista de relacionados pelo Benfica para a Europa League.

Goleiros: Vlachodimos, Svilar e Helton Leite

Defensores: Gilberto, Grimaldo, Vertonghen, Todibo, Otamendi, Jardel, André Almeida, Ferro e Nuno Tavares

Meias: Gabriel, Chiquinho, Pizzi, Weigl, Taarabt, Everton, Diogo Gonçalves, Pedrinho, Rafa e Cervi

Atacantes: Darwin Núñez, Waldschmidt e Seferovic

O Benfica está no Grupo D da Europa League ao lado de Rangers, da Escócia, Lech Poznan, da Polônia, e Standard Liége, da Bélgica.