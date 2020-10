Benfica supera o Farense e se isola na liderança do Campeonato Português

Em jogo decidido nos minutos finais, o Benfica venceu o Farense em casa por 3 a 2 neste domingo. A partida foi válida pela terceira rodada do Campeonato Português.

A equipe de Jorge Jesus foi melhor na primeira etapa e abriu o placar logo aos 15 minutos, com gol de Pizzi. Na sequência, os donos da casa administraram o placar até o intervalo.

Na segunda etapa, o jogo passou a ficar mais movimentado. O Farense conseguiu a empatar com gol de Jonatan Luca aos nove minutos. Na sequência, o Benfica balançou as redes duas vezes com Seferovic, aos 34 e 42 minutos. Próximo do apito final, ainda deu tempo de os visitantes diminuírem com Fabio Fernandes.

Com o resultado, o Benfica se isola na liderança do Português com nove pontos. Já o Farense segue na lanterna sem pontos somados.