Benfica vence Farense e se isola na ponta da tabela do Português

O Benfica venceu o lanterna Farense por 3 a 2, neste domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa, e se isolou na liderança do Campeonato Português. O time comandado pelo técnico Jorge Jesus teve como destaque o atacante Seferovic, autor de dois gols, par alcançar o terceiro triunfo em três jogos.

O meia Pizzi abriu o placar para o Benfica aos 15 minutos, mas Jonatan Lucca empatou aos nove do segundo tempo, depois de Gauld desperdiçar um pênalti para os visitantes. Seferovic, que entrou no lugar de Waldschmidt, marcou aos 34 e 42. Patrick descontou nos acréscimos.

O Benfica isolou-se na liderança, com nove pontos, dois a mais do que o Santa Clara, e três a mais do que o campeão Porto e do que o Marítimo. O Farense somou o terceiro revés seguido e segue na última colocação.