Benítez faz gol de bicicleta, mas Atlético-MG vira e goleia o Vasco

O Vasco até começou bem, mas o Atlético-MG esteve numa noite implacável e aplicou 4 a 1 no time cruz-maltino. Com o resultado, os mineiros seguem líderes do Campeonato Brasileiro e os cariocas acumulam o quinto jogo sem vencer na temporada.

A obra de arte

O Vasco começou o jogo lendo com competência o jeito de o Galo atacar. Neutralizou a intensidade do mandante e utilizava dos lançamentos para sair para o ataque. Numa destas investidas, Henrique cobrou um lateral, Réver recuou mal e Benítez já estava colocado livre para fazer um gol de bicicleta aos oito minutos.

Galo doido em ação

Mas o rolo compressor que o Galo tenta ser não mudou. E passou a dar certo. Guilherme Arana apareceu dentro da área para chutar forte e empatar, aos 13 minutos. E aos 17, Keno fez jogada pela esquerda e Savarino virou. A defesa do Vasco não encontrava os jogadores do Atlético. E o time mineiro não diminuía o ritmo.

Colapso vascaíno

Ao mesmo tempo que os comandados de Ramon Menezes vacilavam na saída de bola. Num passe ruim de Carlinhos, pênalti de Ricardo Graça. O técnico cruz-maltino promoveu duas alterações, porém Marcos Junior cometeu um vacilo com segundos em campo. Leandro Castan teve que cometer a penalidade. Guga e Keno converteram. Um passeio.

Prejuízo ampliado

No segundo tempo, o Vasco tentou ser mais inteligente. Mais paciente para atacar. Só que faltou a mesma retidão para marcar. Andrey, que já tinha cartão amarelo, foi imprudente e acabou expulso pela segunda advertência. Isso ainda aos 14 do segundo tempo. Coube ao Vasco tentar diminuir o prejuízo reorganizando o time. De fato, apesar de ter rondado a área de Fernando Miguel, o placar não foi mais alterado.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 4 X 1 VASCO



Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 4 de outubro de 2020, às 20h

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

Gramado: Bom

Cartões amarelos: Allan e Dylan (CAM); Benítez, Leandro Castan e Andrey (VAS)

Cartão vermelho: Andrey (VAS)

Gols: Benítez (8’/1ºT 0-1), Guilherme Arana (13’/1ºT 1-1), Savarino (17’/1ºT 2-1), Guga (28’/1ºT 3-1), Keno (36’/1ºT 4-1)

ATLÉTICO-MG: Everson, Guga, Alonso (Igor Rabello, 43’/2ºT), Réver e Guilherme Arana; Jair (Dylan, 22’/2ºT), Franco e Nathan (Allan, 22’/2ºT); Savarino, Sasha (Marrony, 26’/2ºT) e Keno (Sávio, 44’/2ºT) – Técnico: Jorge Sampaoli.

VASCO: Fernando Miguel, Miranda (Fellipe Bastos, 37’/2ºT), Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Carlinhos (Yago Pikachu, 35’/1ºT) e Benítez; Vinícius (Marcos Junior, 23’/1ºT), Cano (Ygor Catatau, 37’/2ºT) e Talles Magno (Bruno Gomes, 18’/2ºT) – Técnico: Ramon Menezes.