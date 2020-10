Benjamim Back diz que São Paulo estaria esperando a eleição no clube para contratar Rogério Ceni

Apresentador do ‘Fox Sports Rádio’, Benjamim Back especulou nesta segunda-feira sobre o motivo do São Paulo não buscar um novo treinador para a equipe, mesmo com Fernando Diniz cada vez mais pressionado. Segundo Benja, o motivo pode estar nas eleições do clube em novembro.

– Nós estamos em outubro, são menos de dois meses para a eleição do São Paulo. Nós termos duas chapas: A do (Roberto) Natel vem com Marco Aurélio Cunha como homem forte do futebol e a outra tem Júlio Casares também, nome forte dentro do São Paulo. Na minha opinião, ambos, qualquer um que ganharem, irão trazer Rogério Ceni para técnico do São Paulo – disse.

O apresentador concluiu levantando a hipótese de uma possível conversa de bastidores entre os dois candidatos e o diretor de Futebol, Raí, para que mantenha Diniz, já que a intenção seria trazer o ídolo Tricolor assim que o pleito for encerrado e o novo presidente do São Paulo for definido.

– Eu duvido que o Raí não conversou com Marco Aurélio ou Casares e devem ter falado (para o dirigente): ‘Não traz treinador agora porque nós vamos trazer o Rogério para o ano que vem’. Ou é viajem da minha cabeça? – concluiu.