Benjamin Back acerta com o SBT para apresentar programa esportivo

O SBT acertou com um grande nome do jornalismo esportivo para sua grade esportiva. Trata-se do apresentador Benjamin Back, dos canais Fox Sports. O jornalista encaminhou acerto com o canal, que deve ser oficializado nos próximos dias. A informação foi publicada pelo “UOL” e confirmada pelo LANCE!.

O jornalista será encarregado de apresentar o programa “Arena SBT”, atração que retorna ao canal após seis anos. O formato irá ao ar às segundas-feiras, às 23h45, logo após o “Programa do Ratinho”. Ao lado dele, Mauro Beting e Téo José devem integrar a mesa de comentaristas.

Entretanto, Benja não irá deixar o Fox Sports e segue com seu contrato no canal da Disney, da mesma forma que Mauro Beting acertou sua ida para o canal mas permanece com seu contrato com a Turner.

Em contato com o LANCE!, o apresentador Benjamin Back não pôde atender e respondeu que estava em uma gravação. Caso responda, a matéria será atualizada com seu posicionamento sobre o caso.

*Estagiário, sob supervisão de Tadeu Rocha.