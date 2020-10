Bennu: como assistir à missão no asteroide nesta terça-feira (20)

A Agência Espacial Norte Americana (NASA, em inglês), apresentará nesta terça-feira (20) uma transmissão ao vivo da missão em busca de amostras do solo do asteroide Bennu, feita por sua sonda OSIRIS-REx. O asteroide é rico em minérios e carbono, podendo ajudar os cientistas a compreender melhor a formação do universo.

What’s everyone up to this weekend? I’m getting ready for my boop with Bennu! Tuesday’s sample collection event is just around the corner, be sure to join me and my team as we go #ToBennuAndBack pic.twitter.com/uaTXgbUHCH — NASA’s OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 18, 2020

A transmissão ao vivo começará às 14h20 desta terça-feira, no horário de Brasília, e deve durar até às 19:30, quando a OSIRIS-REx terminará de coletar as amostras do asteroide. Ela fará parte do evento da NASA voltado para educação espacial, que conta com outras transmissões entre esta segunda-feira (19) e quarta-feira (21). Confira abaixo a programação no horário de Brasília.

Programação

Segunda-feira, 19 de outubro

às 14h: Ciência de Asteroides e teleconferência sobre defesa planetária.

Ciência de Asteroides e teleconferência sobre defesa planetária. às 16h : Transmissão sobre ciência e engenharia.

: Transmissão sobre ciência e engenharia. das 17h45 às 18h30: Sessão de perguntas e respostas ao vivo na NASA TV.

Terça-feira, 20 de outubro

das 14h20 às 19h30: Transmissão ao vivo de uma animação demonstrando as atividades de coleta em tempo real da OSIRIS-REx.

Transmissão ao vivo de uma animação demonstrando as atividades de coleta em tempo real da OSIRIS-REx. das 18h às 19h30: Transmissão ao vivo de Lockheed Martin da descida da OSIRIS-REx até a superfície do Bennu e sua tentativa de coleta de amostras.

Quarta-feira, 21 de outubro

às 18h: Conferências pós-amostras e divulgação de novas imagens

Conferências pós-amostras e divulgação de novas imagens das 18h15 às 18h45: Um episódio do NASA Science Live vai ao ar com membros do time respondendo a perguntas sobre a missão do OSIRIS-REx e ciência de asteroides. É possível participar usando a hashtag #ToBennuAndBack.

Asteroide Bennu

O asteroide Bennu é estudado desde 1999, quando foi descoberto. Atualmente, ele está no 2º lugar na Escala Técnica de Riscos de Impacto de Palermo e por isso é observado diariamente. O objeto tem 493 metros de diâmetro e apresenta um risco de 0,07% de impacto com a Terra, o que é considerado alto. Os cientistas esperam compreender melhor a trajetória e a origem do objeto com a análise das amostras coletadas na missão.