Benzema lembra quando ‘descobriu’ presidente do Real Madrid em sua casa e como foi conversa

Karim Benzema não esquece como foi o seu primeiro encontro com Florentino Pérez, presidente que o contratou para o Real Madrid. O francês estava na rua quando foi surpreendido por uma visita do mandatário do clube merengue.

“Meus amigos, minha família e meus agentes me disseram: ‘Você tem que voltar para casa’. Eu disse a eles que não podia e eles insistiram porque o Florentino Pérez estava lá. Abri a porta e o vi. Lembro que ele me disse: ‘Tenho a tua palavra?’ Eu disse: ‘Sim, sim’”, contou o jogador em entrevista ao programa “Universo Valdano”.

O atacante revelado no Lyon disse que demorou bastante tempo para entender o tamanho do Real Madrid e adaptar-se ao país.

“Não fiquei entusiasmado com o que significa o Real Madrid, a equipa, as pessoas, a pressão, a cidade. Estava sozinho, não falava espanhol. Foi difícil, se não se sente bem fora de campo, é muito complicado. aconteceu comigo no primeiro ano”, declarou.

Benzema ainda explicou sua forma particular de compreender o seu papel para o time.

“O atacante tem de saber fazer muitas coisas, não apenas marcar gols. Posso marcar um gol, mas se não tocar na bola em 90 minutos, isso é um problema”.