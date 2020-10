Benzema se vê mais livre para jogar desde a saída de Cristiano Ronaldo

O atacante Karim Benzema afirmou que se sente mais livre jogando pelo Real Madrid desde que Cristiano Ronaldo saiu do clube. Em entrevista ao “Universo Valdano”, o francês revelou que havia mudado seu estilo de jogo e seu perfil finalizador, pois toda a equipe merengue atuava em função do craque português.

– Com Cristiano, mudei meu estilo, pois jogava para ele. Agora me sinto livre no campo. Eu gosto de tocar na bola, participar das jogadas. Havia um que marcava o dobro, o triplo de gols que eu e tive que me adaptar a essa situação. Achei que não ia me custar, só tinha que mudar minha forma de jogar e tocar mais. Deixei de lado minha alma de finalizador.

Sem Cristiano Ronaldo, Benzema conseguiu ter duas temporadas regulares, marcando 21 gols em cada, dando assistências e ajudando a equipe merengue na conquista do título do Campeonato Espanhol. Apesar disso, desde a saída do português, o Real Madrid não conquistou mais a Liga dos Campeões.