Beto provoca Teodora e leva até tapão para enganar Tancinha · .

Beto (João Baldasserini) e Teodora (Grace Gianoukas) farão um teatrinho com o objetivo de ludibriar Tancinha (Mariana Ximenes) e sua família. Em Haja Coração, os dois fingirão brigar feio no meio da rua, e o publicitário até apanhará. Mas tudo fará parte de um plano da dupla para que a protagonista confie no rapaz na novela das sete da Globo.

Teodora quer que Tancinha, sua mãe e seus irmãos deixem de acusar Aparício (Alexandre Borges) de ser o responsável pelo sumiço de Guido di Marino (Werner Schünemann).

Por isso, ela fará um acordo com Beto, em que prometerá dar a conta publicitária do Grand Bazzar para a agência dele se ele conseguir convencer a família de feirantes de que seu marido não teve nada a ver com o desaparecimento do patriarca.

Beto aceitará o acordo. Como parte do plano, ele terá de conquistar o coração e a confiança de Tancinha. Assim, na rua do Grand Bazzar, o malandro e Teodora armarão uma discussão falsa, bem na frente da protagonista, de Francesca (Marisa Orth) e de Carmela (Chandelly Braz).

“A senhora me paga, a senhora e toda sua família. Eu não vou deixar que a senhora roube minhas ideias, destrua minha agência. Vou meter um processão em cima dos Abdala, bando de criminosos”, dirá o playboy a Teodora. Ele será contido por seguranças.

Família de mafiosos

Beto prometerá contar à grande mídia que a família Abdala é uma máfia. A mãe de Fedora (Tatá Werneck) mandará um dos seguranças agredi-lo. O homem dará um soco no publicitário, que cairá no chão.

Tancinha vai intervir para defendê-lo, e Teodora provocará: “Ah, vocês se conhecem. Claro, tudo gentinha da mesma laia”. Ela, Francesca e Tancinha trocarão alfinetadas, e a matriarca dos Marino terá de ser contida pelos seguranças para não avançar na inimiga.

O publicitário, então, falará que a megera não merece a raiva da família e sussurrará para que Teodora lhe dê um tapa. A personagem de Grace Gianoukas obedecerá, e ele fará ainda mais drama. A encenação funcionará, pois a mocinha da história o defenderá e acreditará na boa índole dele.

A cena está prevista para ir ao ar no capítulo do próximo dia 24 de Haja Coração. A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), novela de Silvio de Abreu.



