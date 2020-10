Beto recebe proposta indecente para destruir família de Tancinha · .

Beto (João Baldasserini) receberá uma proposta indecente de Teodora Abdala (Grace Gianoukas) em Haja Coração. A libanesa rica oferecerá a conta publicitária do Grand Bazzar para a empresa de marketing do vilão, mas com uma condição: que ele tire a família de Tancinha (Mariana Ximenes) de seu caminho na novela das sete da Globo.

Nas cenas que vão ao ar a partir da próxima segunda (19), a milionária chegará botando banca na agência Peripécia. “Eu vou ser direta e objetiva: eu quero a sua ajuda para me livrar para sempre daquela família de feirantes”, anunciará a presidente do Grand Bazzar.

“Você quer dizer a família da Tancinha?”, perguntará o rapaz. “Quero essa gente longe de mim, dos Abdala, do Grand Bazzar, eu quero aquela gente longe da cidade, do continente, se for necessário!”, completará a madame. Ela terá ouvido Fedora (Tatá Werneck) fofocar que o empresário apanhou de Apolo (Malvino Salvador), namorado de Tancinha.

“A sua filha deve ter contado que eu tive problemas com eles, né?”, assimilará Beto. “Sim, dá pra ver na sua cara os problemas que você teve com eles. Aliás, que massacre, você não conseguiu acertar um tapinha no sujeito?”, debochará a herdeira maluca ao ver os olhos roxos do playboy.

“É que me pegaram desprevenido”, justificará o publicitário. “É exatamente disso que eu tô falando, eu não quero ser pega desprevenida por aquela quadrilha que eles chamam de família”, ressaltará a mulher de Aparício (Alexandre Borges). “Mas como eu posso ajudar a senhora?”, questionará o personagem de João Baldasserini.

“A Fedora me disse que você quer dar uma lição neles. Se for exatamente isso, eu tenho uma proposta irrecusável para você”, vai sugerir Teodora. Nas cenas seguintes, ela vai oferecer a conta publicitária do Grand Bazzar, o que significará muito dinheiro para a empresa de Beto. Sem conseguir resistir à tentação, o malandro topará o negócio.

“Convença aquela família de feirantes que o sumiço do Guido di Marino (Werner Schünemann) é por qualquer outra razão que não os Abdala! Aí sim você terá sua conta publicitária”, decretará a perua.

Haja Coração foi escolhida pela Globo para substituir a reprise de Totalmente Demais. A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricanco (1987), novela de Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da nova reprise das sete.