Beto sela seu destino ao ficar hipnotizado pelos melões de Tancinha · .

Beto (João Baldasserini) selará seu destino ao ficar hipnotizado pelos melões de Tancinha (Mariana Ximenes) em Haja Coração. O publicitário encontrará a feirante fazendo propaganda de suas frutas, o que atiçará sua imaginação. Ele acabará apaixonando pela mocinha da novela das sete da Globo.

Nas cenas que vão ao ar a partir do próximo dia 19, o dono da agência Peripécia rodará feiras livres para encontrar a “italiana arretada” na companhia de Henrique (Nando Rodrigues). Disposto a se aproximar da loira, ele não medirá esforços para rever a personagem de Mariana Ximenes.

“Ah, não, Beto. A gente já rodou quatro feiras, cara”, reclamará o melhor amigo do ambicioso. “Eu preciso encontrar essa mulher, Henrique. Eu sonhei com ela a noite inteira”, explicará o filho de Penélope (Carolina Ferraz). “E depois você vem dizer que não tá apaixonado, né?”, debochará o funcionário da agência.

“Que saco! Eu sonhei com o desafio de ter aquele potro selvagem na minha cama e mostrar para aquele caminhoneiro que ele pode ter músculo, bíceps, tríceps, mas charme e inteligência tenho eu!”, falará o riquinho.

Em seguida, Beto avisatará Tancinha de longe e ficará babando na beleza da namorada de Apolo (Malvino Salvador). “Vamos lá, Shirley [Sabrina Petraglia]! Que agora é a hora! Má olha os melão! Que tá doce!”, gritará a herdeira de Francesca (Marisa Orth).

Mariana Ximenes segura melão em cena da novela

Falta de coragem

“Vai lá falar com ela!”, incentivará Henrique. “Calma! Eu vou dizer o que? Se pelo menos você tivesse investigado o pai dela como te pedi, eu ia ter o que falar!”, brigará o malandro. “Você acha que é simples encontrar pista de um cara que desapareceu há 20 anos?”, rebaterá o amigo, falando de Guido (Werner Schünemann).

Nessa hora, o marqueteiro ficará alucinado vendo Tancinha balançar melões graúdos. “Você tá vendo o que eu tô vendo, Henrique?”, perguntará o babão. “Olhando por esse ângulo, você tem razão mesmo. Essa mulher é um espetáculo”, admitirá o personagem de Nando Rodrigues. A farra só acabará quando Apolo aparecer para dar uma surra no rival.

Haja Coração foi escolhida pela Globo para substituir a reprise de Totalmente Demais. A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricanco (1987), novela de Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da nova reprise das sete.

