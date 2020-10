Bia Maia e Ingrid Martins vão à semi e Funchal pode ter final brasileira

As brasileiras Beatriz Haddad Maia e Ingrid Gamarra Martins, seguem firmes na disputa em território português e ao se garantirem na semifinal do ITF US$ 15 mil de Funchal, na Ilha da Madeira, podem dar ao torneio uma final 100% brasileira.

Cabeça de chave três, a paulistana Bia Maia, 378ª do mundo, precisou de 1h14 para superar a qualifier norte-americana Alexandra Yepifanova, sem ranking, em um duplo 6/2 tendo disparado cinco aces contra quatro da norte-americana, que cometeu quatro duplas-faltas contra seis da brasileira, que venceu 78% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 59% de aproveitamento de Yepifanova.

Na semifinal, Bia Maia encara a cabeça de chave dois do torneio, a holandesa Arianne Hartono, 418ª, que precisou de 2h11 para superar a norueguesa Malene Helgo, oitava favorita, em 4/6 6/2 6/1.

Bia e Hartono nunca se enfrentaram no circuito profissional.

Outra brasileira viva na chave, a carioca Ingrid Gamarra Martins, 504ª e sexta favorita do torneio, precisou de 3h02 para superar a holandesa Lexie Stevens, 3/6 7/6 (6) 6/2 tendo disparado quatro aces contra dois de Stevens, que venceu 56% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 76% de aproveitamento de INgrid.

A brasileira encara na semifinal a portuguesa Francisca Jorge, que bateu a qualifier alemã Jantjie Tilbuerger em 6/3 6/1.

Ingrid Martins e Francisca Jorge nunca se enfrentaram no circuito profissional.

Se forem à final, Ingrid e Bia, que são melhores amigas, realizarão repetirão a final do ITF 25 do Porto, há três semanas. Na ocasião, Bia foi a grande vencedora.