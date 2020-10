Bibi descobre mentira cabeluda de Rubinho e se apavora · .

Rubinho (Emilio Dantas) dará os primeiros indícios de que está envolvido com criminosos ao aparecer com uma bolada em dinheiro nos próximos capítulos de A Força do Querer. O garçom conseguirá disfarçar que trabalha com traficantes porque fará Bibi (Juliana Paes) acreditar que suas saídas noturnas são para frequentar aulas na faculdade. Porém, ela descobrirá a mentira cabeluda e se apavorará na novela das nove da Globo.

A cabeleireira ficará intrigada porque o marido falará que não pode ir ao samba com ela porque tem um trabalho da faculdade para entregar. Ela verá a pasta dele de estudos em casa e sairá descabelada pra entregar o projeto ao garçom na universidade.

Em seguida, ela surgirá já na secretaria da instituição de ensino superior tentando achar a sala de Rubinho. “Sou esposa dele… Sei que ele vai ter que ficar até mais tarde, vim só trazer um lanche… Não sei qual é a sala”, comentará com a funcionária. A mulher pesquisará em um computador e avisará que o aluno não está frequentando as aulas.

A filha de Aurora (Elizangela) vai bater o pé que ele está sim. “Esse aqui, não é? Aqui a anotação: quase dois meses que não aparece”, comentará a senhora. A personagem de Juliana Paes vai sair pela rua atordoada, com a frustração e a raiva estampadas em seu rosto.

Ele voltará cheio de dinheiro e enrolará a mulher dizendo que não podia contar que estava fazendo negócio para seu patrão, o dono do restaurante em que trabalha. Na trama de Gloria Perez, a verdadeira personalidade de Rubinho será revelada pouco a pouco.

Tremenda roubada

O público perceberá que ele é um malandro e usa a paixão de Bibi para manipulá-la. A vida no crime será o destino do personagem, e ele envolverá a mulher em seus “esquemas”. As cenas vão ao ar a partir do próximo dia 15.

Depois, Rubinho surpreenderá Bibi com a notícia de que eles conseguirão realizar o maior sonho da família. “Vamos comprar essa casa!”, anunciará. “Tá brincando, né? Com que dinheiro?”, indagará a mulher. “Esse pedaço é comigo! O patrão vai me adiantar uma grana”, mentirá o garçom.

Aurora não acreditará na versão dele e tentará alertar a filha. “Tô pensando é nesse dinheiro que Rubinho diz que arranjou com o chefe lá do restaurante!”, comentará. “Muito pouco tempo que ele trabalha no lugar pra já…”, continuará a dona de casa antes de ser interrompida por Bibi.

“A senhora não tá achando que Rubinho roubou, tá? Porque mais honesto que ele não tem! Taí uma coisa que ninguém, nem a senhora, pode dizer de Rubinho!”, retrucará a futura “perigosa” da novela das nove.

A mãe de Bibi, então, irá ao encontro de Caio (Rodrigo Lombardi) para saber se foi ele quem deu o dinheiro a Rubinho, mas o advogado afirmará que apenas arrumou um emprego para o rival. “Se não foi você que emprestou o dinheiro pra Rubinho querer comprar a casa, quem pode ter sido?”, indagará Aurora, mas Caio evitará se envolver no assunto de família da ex-noiva.

A Força do Querer está acelerando os capítulos. Nesta semana, 12 capítulos da história estão sendo apresentados em seis dias. A Globo está agilizando a história para que os conflitos acirrados entrem logo no ar, caso o da vida bandida de Bibi e Rubinho.

A folhetim de Gloria Perez foi exibido originalmente em 2017 com 172 capítulos ao todo. Agora, a novela deve ficar no ar ao menos até o começo do ano que vem, quando o público enfim verá o desfecho da saga de Lurdes (Regina Casé) em Amor de Mãe. Além dos spoilers, confira os resumos dos capítulos que o . publica diariamente.

