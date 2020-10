Bibi descobre que o ex está noivo e passa recibo de recalcada · .

Bibi (Juliana Paes) ficará enciumada ao ver que a fila andou para seu ex-namorado em A Força do Querer. Mesmo casada, ela passará recibo de recalcada ao descobrir que Caio (Rodrigo Lombardi) ficará noivo. A mulher de Rubinho (Emilio Dantas) tentará disfarçar que se incomodou com a notícia, mas ficará claro que ver o advogado seguindo a vida azedou seu dia na novela das nove da Globo.

Uma ida ao mercado deixará Bibi irritada nos próximos capítulos da trama de Gloria Perez. A estudante encontrará Heleninha (Totia Meireles), irmã de Caio, e saberá por ela que o ex ficará noivo de Leila (Lucy Ramos). Incomodada, a filha de Aurora (Elizangela) tentará disfarçar e irá embora.

Mais tarde, depois de já ter contato a notícia para a mãe, ela verá o advogado indo em direção a casa da irmã com um buquê de flores. Ao vê-las, Caio se aproximará para cumprimentá-las.

“Parabéns, viu? Já soube que está ficando noivo”, falará Aurora. “Pois é. Demorou, mas valeu a pena esperar!”, responderá Caio, educadamente. Bibi não reagirá bem, e, notando o clima, o o advogado pedirá licença e sairá.

Bibi passará recibo da indireta que recebeu. “Isso foi pra mim?”, perguntará, irritada. “Também já é implicância tua! Achar que o rapaz estava te mandando indireta! Eu cumprimentei, e ele respondeu qualquer coisa, dessas que a gente responde quando não tem o que dizer”, minimizará Aurora.

Bibi não ficará convencida e continuará achando que a alfinetada foi para ela. “Tá que a senhora não entendeu a intenção dele! Tá!”, retrucará ela. “Ah, chega! Não quero saber de Caio, não! Tô nem aí pra Caio! Encontrou a mulher certa pra ele? Faça bom proveito!”, falará a personagem de Juliana Paes, deixando o recalque à mostra.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

