Bibi enfrenta pesadelo com perdido monstro de Rubinho · .

Obcecada por Rubinho (Emilio Dantas), Bibi (Juliana Paes) vai perder o sono com o malandro em A Força do Querer. A cabeleireira ficará com a pulga atrás da orelha sobre o paradeiro do marido na novela das nove. Yuri (Drico Alves) contará a ela que viu o homem sair de casa em um carro preto. Porém, o pai de Dedé (João Bravo) havia dito que um cliente o buscou de táxi.

O perdido de Rubinho está previsto para acontecer na próxima terça (20). O genro de Aurora (Elizangela) terá combinado uma viagem com a ex-noiva de Caio (Rodrigo Lombardi), mas desaparecerá no meio da noite. Ele se limitará a dizer que foi resolver um problema com um suposto cliente.

“Yuri, você viu o Rubinho sair daqui ontem à noite? Diz pra mim!”, perguntará a cabeleireira, louca de preocupação. O filho de Heleninha (Totia Meireles) avisará que viu o homem saindo de casa em um carro preto.

Preocupada, Bibi compartilhará sua aflição com Aurora. “Mas dá pra confiar nesse garoto? Porque esse menino é esquisito”, dirá a veterana, duvidando do personagem otaku de Drico Alves.

Apesar da desconfiança da mãe, a personagem de Juliana Paes continuará com medo de que algo tenha acontecido com o marido. “O Rubinho já tinha me falado desse trabalho. Mas, na mensagem que ele deixou pra mim, ele falou que saiu daqui de casa num táxi”, reforçará a morena, preocupada.

A avó de Dedé tentará contornar a situação, mas sua filha estará determinada em encontrar o paradeiro do marido. “Se pelo menos ele desse uma notícia, um sinal de vida pelo menos, entendeu? Sabe quando você fica com uma sensação ruim de que algo vai acontecer?”, perguntará Bibi, com medo.

A intuição mostrará que a personagem tem razão. A essa altura da trama, Rubinho começará a ter envolvimento com o tráfico de drogas e usará seu trabalho como segurança para esconder o emprego sujo.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

