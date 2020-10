Bibi esfrega sacrifício na cara de Rubinho e esculacha o mentiroso · .

Bibi (Juliana Paes) vai esculachar Rubinho (Emilio Dantas) em A Força do Querer. Após quase ter sido presa por arrumar uma briga com uma mulher que ela achava que era amante do malandro, a cabeleireira da novela das nove descobrirá que o cafajeste mentiu sobre ter socorrido uma emergência no restaurante em que trabalha.

A mãe de Dedé (João Bravo) vai acabar com a raça do mentiroso ao jogar na cara dele todos os sacrifícios que teve que fazer para que os dois pudessem ficar juntos na trama de Gloria Perez.

“Tava doido pra que você chegasse logo! Eu não consigo mentir pra você, mas hoje eu tive”, dirá Rubinho, ao ver a mulher chegando em casa tarde da noite. A essa altura do folhetim, o garçom saberá que filha de Aurora (Elizangela) foi ao restaurante para procurá-lo depois da suposta emergência.

“Só hoje, Rubinho?”, questionará a barraqueira, com ódio nos olhos. Com medo do que a mulher tenha descoberto sobre todas as suas mentiras, ele admitirá que foi desleal com a personagem de Juliana Paes quando pediu que ela conversasse com uma tal de Zuila por telefone.

Segundo Rubinho, a mulher misteriosa é casada com um fornecedor de legumes do restaurante. Ele dirá que foi chamado pela desconhecida no meio da noite para que pudesse resolver um problema de abastecimento.

A futura rival de Jeiza (Paolla Oliveira) não acreditará nas palavras do marido. A essa altura, ela já terá descoberto também que Rubinho não vai à faculdade e que o nome verdadeiro da mulher do revendedor é Altamira (nome da atriz não divulgado). Essa última informação quase lhe custará a liberdade, já que a morena terá sido pega pela polícia tentando agredir a rival com cacos de uma garrafa de cerveja em um bar.

Roupa suja

“Presta atenção, eu fiz isso pra te acalmar”, justificará o homem, sem jeito. Mas Bibi não parará por aí. Ela jogará na cara do malandro tudo que teve que abdicar quando decidiu se casar com ele. “Para de mentir, eu não aguento mais ouvir sua voz”, gritará a cabeleireira.

O manipulador jogará sua última carta e alegará que mentiu sobre a emergência no restaurante porque, na verdade, está fazendo um bico como segurança para um dos clientes do estabelecimento. Para dar veracidade a história, o malandro mostrará um punhado de notas de dólares para Bibi.

“Eu preciso dessa grana porque tua mãe falou que semana que vem a papelada da casa já tá aí”, responderá o marmanjo, com a mentira na ponta da língua. No entanto, esse trabalho terá sido inventado como forma para Rubinho esconder sua ascensão no mundo do crime.

Impressionada com a quantia, a ex-noiva de Caio (Rodrigo Lombardi) acreditará na história de pescador do marido. “Dá pra amortizar bem o valor da casa”, dirá a personagem de Juliana Paes, aliviada ao saber que conseguirá dar entrada na sua primeira casa própria.

“Pois é, e você com história achando que eu tô com outra mulher. Olha pra mim, não tem mulher nenhuma. Você é a única mulher da minha vida. Bota isso na sua cabeça”, vai assegurar o malandro, com a briga ganha. As cenas estão previstas para irem ao ar no próxima sexta (16).

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

