Bibi ganha prova de amor de Rubinho e tira Caio do sério · .

Caio (Rodrigo Lombardi) ficará morrendo de ciúme de Bibi (Juliana Paes) em A Força do Querer. A mãe de Dedé (João Bravo) ganhará uma surpresa com fogos de artifício de Rubinho (Emilio Dantas) na novela das nove, e o advogado se irritará ao ouvir Heleninha (Totia Meirelles) e Leila (Lucy Ramos) elogiando o rival. As cenas irão ao ar na próxima sexta (9).

O malandro do folhetim de Gloria Perez fará uma declaração de amor bem espalhafatosa para a filha de Aurora (Elizângela). O personagem de Emilio Dantas planejará uma queima de fogos na rua de casa e chamará a atenção dos vizinhos. Caio será um desses espectadores.

Incomodado com a troca de carícias, o parceiro de Jeiza (Paolla Oliveira) tentará disfarçar sua dor de cotovelo e voltará para a casa de Heleninha. Porém, a estratégia não dará certo durante muito tempo.

‘Babação de ovo’

“Uau! Isso é que é uma declaração de amor de responsa!”, dirá Leila, voltando à sala de estar da casa da cunhada. A namorada de Caio ficará derretida com o gesto romântico de Rubinho.

Os personagens se reunirão na sala e, para azar de Caio, continuarão a falar sobre a prova de amor. “Vamos combinar, esse Rubinho sabe das coisas!”, exclamará a mãe de Yuri (Drico Alves).

“Se sabe! E olha que é raro, homem com essa sensibilidade, hein?”, concordará a personagem de Lucy Ramos. Caio ficará furioso com a babação de ovo entre os familiares e decidirá ir para casa. “Tô indo, pra mim chega!”, decretará.

Com ciúme de Bibi, Caio vai descontar em Leila

Ciúme

Já no apartamento do bonitão, Leila tirará satisfação sobre o comportamento de Caio. “Me enchi, Leila! Me enchi! Acontece!”, gritará o advogado. A namorada do homem da lei se surpreenderá com o súbito surto do amado.

“Você foi grosso! Comigo, com sua irmã… Você tem algum problema com esse Rubinho?”, questionará a namorada, confusa com a atitude dele.

Caio perderá a cabeça de vez e começará a xingar o desafeto. “Nem conheço esse idiota! Só não estou interessado em saber as maravilhas da vida conjugal dos vizinhos! Pronto! Que chatice, esse papo de vocês!”, reclamará.

Constrangida com o surto, Leila perguntará se ele quer ela vá embora. Embora fora do eixo, Caio vai admitir que não é uma boa companhia no momento e pedirá que sua namorada saia.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem.

