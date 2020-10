Biel, Carol, Mariano ou Tays? Vote na enquete · .

Biel, Carol Narizinho, Mariano e Tays Reis estão na quinta roça de A Fazenda 12. Na madrugada desta quarta-feira (14), os peõs enfrentaram uma nova votação e pela primeira vez na temporada os ânimos não se exaltaram e os telespectadores foram poupados dos clássicos barracos que costumam rolar nesta etapa do jogo. Quem você quer que saia do reality show da Record? Vote na enquete ao final do texto.

Antes da votação, Marcos Mion pediu para Lipe Ribeiro se decidir entre os poderes que ganhou na prova do fogo e deu a carta verde para Lucas Selfie. A ele coube promover a primeira reviravolta da noite: trocar todos os peões da baia pelos da sede.

Com isso, deixaram a área menos prestigiada do confinamento Juliano Ceglia, Jojo Todynho, Tays Reys e Stéfani Bays e assumiram o local Biel, Mariano, Mateus Carrieri e Victória Villarim.

Luiza Ambiel, fazendeira da semana, teve que fazer sua indicação e surpreendeu um total de zero pessoas ao colocar a cantora do hit Paredão Metralhadora, seu desafeto no jogo, na zona de risco.

“Ela sempre está me provocando. Essa semana aconteceram muitas coisas desagradáveis. Na prova da ferrada faltou com respeito comigo. E essa pessoa falou que eu to me achando a dona da fazenda, sem necessidade. Falou mal de mim pelas costas”, afirmou.

Na sequência, o apresentador pediu para Lipe revelar a carta vermelha, que guardava uma imunidade para ele e mais um amigo. Em vez de chamar Jake, que o ajudou a vencer a prova do fogo, optou por salvar Selfie.

Também pela primeira vez a votação ficou muito dividida. Por conta das imunidades, da regra da baia e também pela indicação da fazendeira, somente oito dos 16 peões puderam ser alvejados pela casa. Carol Narizinho recebeu cinco votos e foi a segunda da noite eleita para a berlinda.

Seguindo as regras do jogo, ela teve que puxar um participante da baia e não exitou ao eleger Biel, que está na roça pela terceira semana consecutiva. Mariano ocupou o quarto banco após sobrar no jogo do resta um e vetou o funkeiro da prova do fazendeiro.