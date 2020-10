Biel, Cartolouco, Jojo ou Luiza? Vote na enquete · .

Não faltaram barracos e gritaria na formação da quarta roça de A Fazenda 12, que só foi concluída na madrugada desta quarta-feira (7). Biel, Jojo Todynho, Lucas Strabko, o Cartolouco, e Luiza Ambiel estão na berlinda do reality show da Record e correm risco de deixar a competição. Quem você quer que seja eliminado? Vote na enquete no final do texto.

Lucas Selfie azedou o aniversário de Lucas Strabko, o Cartolouco, e o “presenteou” com a carta verde do poder da chama, que lhe vetou de participar da votação da roça. Além disso, todos os votos que o ex-Globo viesse a receber teria peso dois. “No meu aniversário não me manda presente”, disse Mion ao ex-Pânico, provocando risos nos confinados.

Juliano abriu a formação da roça indicando Jojo Todynho. Ele havia afirmado a amigos que colocaria Lipe Ribeiro na berlinda, mas desistiu da ideia e colocou a funkeira na zona de risco por considerá-la mal educada.

“Avaliei tudo e todo mundo. Mas vejo falta de respeito dela com os participantes e aqui no ao vivo. Já elogiei ela. Cuido quando necessário. Ela me afrontou no trato com os animais. Disse que eu passo a mão na cabeça do Biel. Acho que o respeito deve prevalecer acima de qualquer coisa, espero que ela aceite isso não como uma guerra, mas que receba isso como um aprendizado”, justificou o jornalista.

“Já esperava. Posso até sair, mas saio tudo o que meu coração mandar. A questão não é peitar. Ele tá comprando barulho, passando pano para os amigos dele. E se essa é a opinião dele… Idade não quer dizer nada, se for mais velho ou mais novo eu vou falar”, rebateu Jojo.

Biel foi metralhado pela casa e recebeu seis votos da casa, com indicações de Lipe, Jakelyne Oliveira, Mateus Carrieri, Carol Narizinho, Stéfani Bays e Jojo. ele ocuparia o segundo banco, mas Cartolouco recebeu três indicações. Como os votos que ele recebeu tinham peso dois, o placar ficou empatado.

Juliano, o líder, acabou optando por empurrar o funkeiro para a berlinda, mas a carta vermelha do poder da chama ainda reservava uma surpresa: Lucas teve que tirar todos os votos de um peão e repassar a outro. Ele optou por zerar o placar de Biel e inflar o de Cartolouco, que encerrou a votação com 12 indicações.

O ex-repórter da Globo teve que puxar uma das mulheres da baia e, para a decepção de Luiza Ambiel, restou a ela sentar no terceiro banco. A eterna musa da banheira do Gugu não conteve as lágrimas. “Tira a mão, Cartolouco. Agora não é hora”, disse ela, recusando o carinho do adversário.

Biel se salvou na votação, mas não conseguiu escapar de seu destino e foi parar na roça ao ser preterido pela casa no jogo do resta um.