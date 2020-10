Biel, Cartolouco ou Jojo? Vote na enquete · .

Luiza Ambiel venceu a prova do fazendeiro e se livrou da quarta roça de A Fazenda 12. A eterna musa da banheira do Gugu superou Biel e Lucas Strabko, o Cartolouco, que irão disputar a permanência no reality contra Jojo Todynho. Quem você quer que fique no programa? Vote na enquete ao final do texto.

Pela primeira vez na temporada, a prova do fazendeiro não exigiu nenhuma competência física. Biel, Cartolouco e Luiza tiveram que passar por um jogo de perguntas e respostas, que pediu a participação dos outros 14 competidores presentes na sede.

A regra era simples: Marcos Mion fazia uma pergunta aos roceiros referente a situações do confinamento, como, por exemplo, “quem não guarda segredo?”, “quem é o mais fácil de ser manipulado?” ou “quem não é leal?”. Na sede, os demais peões também tinham que dar suas respostas. Se a opção de Biel, Cartolouco ou Luiza coincidissem com a da maioria da casa, eles ganhavam um ponto e avançavam no percurso.

A musa da banheira do Gugu completou a primeira parte em primeiro lugar, com dois pontos de vantagem sobre seus adversários.

Na segunda etapa, Mion anunciou uma mudança na dinâmica. Juliano Ceglia, que ainda ocupava o posto de fazendeiro, tinha que sortear a ordem de quem iria responder às perguntas, dificultando o jogo.

Nesta etapa, os roceiros não poderiam dar respostas iguais às de seus adversários. Portanto, o que fosse sorteado primeiro por Juliano teria direito a escolher sua resposta. O segundo colocado teria uma opção a menos em seu catálogo. E o terceiro ficaria com a opção que sobrasse.

Mesmo com a mudança nas regras, Luiza Ambiel acertou o maior número de respostas e empurrou os adversários para a zona de eliminação do reality show da Record.