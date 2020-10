Biel fica banguela em pegadinha e surpreende fãs do reality · .

Biel promoveu uma pegadinha contra Lucas Strabko, o Cartolouco, em A Fazenda 12 que surpreendeu os fãs do reality rural. Nesta segunda-feira (5), o funkeiro sujou seus dentes com chocolate para passar a impressão que estava banguela. No entanto, a cena viralizou nas redes sociais e uma parcela do público acreditou que o peão havia perdido as lentes de contato dentais.

Após a preparação, o cantor mostrou o novo sorriso para Cartolouco, que logo levou um susto. “Tá louco, o que aconteceu?”, disse o jornalista, enquanto Biel gargalhava da situação. Minutos depois, ele limpou a região e voltou a aparecer na transmissão 24 horas do reality com os dentes completos.

Porém, a imagem de Biel banguela passou a circular nas redes sociais e os internautas aproveitaram para criticar a técnica das lentes de contato dental, também utilizada por famosos como Larissa Manoela, Juliana Paes e Isis Valverde. A ex-estrela do SBT pagou aproximadamente R$ 50 mil pelo tratamento, realizado durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“O Biel sem lente de contato nos dentes. Meu Deus, que coisa mais horrível. Como tem gente que tem coragem de pagar para raspar o dente e colocar isso?”, opinou um usuário identificado como Mateus.

“Socorro, a lente de contato do Biel caiu”, comentou Angelo Silva. “Objetivo: não zoar a aparência do coleguinha. Obstáculo: Biel sem lente de contato nos dentes”, disse Manu Laboissiere.

Confira o vídeo e alguns tuítes com a repercussão do caso:

o Biel sem lente de contato no dente, meu deus, que coisa mais horrível… Como tem gente que tem coragem de pagar pra raspar o dente e colocar isso?

— maTEus sem H (@mattsemth) October 5, 2020

Socorro a lente de contato do Biel caiu KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK #AFazanda12#AFazendapic.twitter.com/rTyMOgkD9n

— Angelo Silva (@oangelosilva) October 5, 2020

Objetivo: não zoar a aparência do coleguinha

Obstáculo: Biel sem lente de contato nos dentes https://t.co/dymCitFpym

— Laboissiere 🐇⚡🎪🧢💥🛁💃👃 (@laboissieremanu) October 5, 2020

gente kkkkkkkkkkk a lente de contato do dente do biel caiu e eu to rindo muito

— bia lago (@_b1aaa_) October 5, 2020

A LENTE DE CONTATO DO DENTE DO BIEL CAIU E EU TO RINDO MUITO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKI MEU DEUS

— Carol Rigoni (@carolinerigonii) October 5, 2020

