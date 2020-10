‘Biel já passou do ponto aqui dentro’, opina Mariano em A Fazenda 12 · .

Em A Fazenda 12, Mariano afirmou que, caso fosse possível, eliminaria imediatamente Biel do jogo. Nesta quinta-feira (15), o novo fazendeiro afirmou que o funkeiro é uma das suas maiores decepções no reality e que o rival “já passou do ponto aqui dentro”.

“Achava que ele merecia uma segunda chance. Mas, depois desse comportamento dele nos últimos dias, mesmo eu indo lá e pedindo desculpas. Uma pessoa que foi tão julgada, falava que precisava de uma segunda chance e não aceita uma desculpa por um erro tão pequeno. Acho que ele não aprendeu nada”, disse o sertanejo durante a live do fazendeiro, realizada no aplicativo TikTok.

“Tomou porrada e não aprendeu nada. O Biel me decepcionou muito aqui dentro”, complementou Mariano, em referência ao desentendimento que teve com o cantor após a formação da roça. O sertanejo vetou o funkeiro da prova do fazendeiro, e pediu desculpas após ver o rival revoltado.

Na live, o dono do hit Camaro Amarelo relembrou que torcia para Biel no início do jogo, mas mudou de opinião devido às atitudes do companheiro de confinamento: “Eu não acho certo alguém ser julgado por uma atitude, ainda mais com o que aconteceu. Ele era muito novo, [tinha] o sucesso e uma pressão muito grande na cabeça”.

O affair de Jakelyne Oliveira também confessou que se decepcionou com Lucas Strabko, o Cartolouco. Ao ser questionado sobre quem eliminaria imediatamente do jogo, o cantor foi direto: “O Biel, sem sombra de dúvidas. O Biel já passou do ponto aqui dentro”. No entanto, ele afirmou que ainda não sabe quem vai indicar para a roça.

Durante a transmissão, o novo fazendeiro elegeu Jakelyne e Mateus Carrieri como os peões mais verdadeiros do programa.

Para saber tudo sobre A Fazenda e o universo de reality shows, ouça o podcast O Brasil Tá Vendo:

