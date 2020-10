Big Sky: ABC divulgar trailer de nova série policial com Ryan Phillipe

Coisas muito suspeitas acontecem em uma parte muito bonita dos Estados Unidos no primeiro trailer completo da série Big Sky, de David E. Kelley. Mas, ao que parece, os policiais não estão tão dispostos a ajudar a solucionar o mistério.

Com uma bela fotografia e excelentes músicas intercalando os ruídos típicos de filmes de suspense. esse impactante trailer mostra que a série está bem ambientada.

Assista:

A série, estrelada por Ryan Phillippe (O Atirador), Kylie Bunbury (Olhos que Condenam) e Katheryn Winnick (Vikings), estreia na terça-feira, 17 de novembro, às 22h, pela ABC. A trama se parece muito com os filmes consagrados de suspense juvenil que tanto gostamos como Todo Mundo em Pânico, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado e Premonição.

Ryan Phillippe interpreta Cody, um ex-policial, em Big Sky Fonte: ABC/Divulgação

O trailer recém lançado estabelece a premissa do thriller: Cody Hoyt (Phillippe) e Cassie Dewell (Bunbury) devem trabalhar com a ex-policial e esposa de Hoyt, Jenny Hoyt (Winnick), para encontrar duas irmãs aparentemente sequestradas por um motorista de caminhão em uma rodovia rural de Montana.

Mas, Logo fica claro que as irmãs não são as únicas vítimas do sequestrador e a trama fica mais terrível a partir daí.

O elenco de Big Sky também inclui John Carroll Lynch (American Horror Story), Brian Geraghty (Chicago P.D.), Natalie Alyn Lind (The Goldbergs), Jade Pettyjohn (Little Fires Everywhere) e Dedee Pfeiffer (Cybil).

Kelley, cujos sucessos de TV incluem Big Little Lies, Ally McBeal e The Practice, escreveu vários dos episódios da primeira temporada de Big Sky; o produtor executivo também atua como showrunner da série.