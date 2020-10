Biologia: Características e classificação do Reino Vegetal

Podemos dizer que o Reino Vegetal caracteriza-se em dois grupos, os organismos autótrofos que produzem o próprio alimento e os clorofilados.

A saber, eles são seres fotossintetizantes pois através da luz solar ele realizam o processo de fotossíntese. Vale relembrar, que a fotossíntese é quando as plantas absorvem energia solar para desenvolver a sua própria.

Em suma, as plantas são a base da cadeia alimentar. Elas produzem matéria orgânica e alimentam os seres heterótrofos, isto é, corroboram para a nutrição de vários organismos consumidores.

Desse modo, fica demonstrado que sem as existência dos seres autótrofos, não existiria vida no planeta Terra.

O tema constantemente aparece em questões de vestibular, assim como no Enem

na parte de biologia. Dessa forma, vale muito a pena ficar ligado nesse assunto, veja!

Características gerais do Reino Vegetal

Eucariontes – Núcleo organizado

Autótrofos (produzem o próprio alimento)

Fotossintetizantes (produção da fotossíntese)

Pluricelulares (multicelulares)

Células formada por vacúolos, cloroplastos e celulose

Estruturas das plantas

A estrutura da planta, em síntese, são formadas por:

Raiz – Fixação e alimentação

Caule – Sustentação e transporte de nutrientes

Folhas – Fotossíntese

Flores – Reprodução

Frutos – Proteção de sementes

Classificação

Em resumo, o Reino Vegetal é composto de plantas vasculares, possuidoras de vasos condutores de seiva, isto é, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, além disso, podemos citar as plantas avasculares que são briófitas destituídas desses vasos.

Briófitas

São plantas de pequeno porte, presente locais úmidos, como os musgos, além disso, não recebem luz solar direta.

Por conseguinte, sua reprodução ocorre através do processo de metagênese, isto é, uma fase sexuada, que produz gametas e outra assexuada produzindo esporos.

Pteridófitas

Na maioria das vezes trata-se de uma espécie terrestre e vivem em locais bastantes úmidos. Alguns exemplos de plantas desse grupo são as samambaias, avencas e xaxins.

Assim como as briófitas, a reprodução ocorre de forma sexuada e assexuada. Ademais, elas possuem vasos condutores de seiva, raiz, caule e folhas.

Gimnospermas

Esse grupo possui uma grande variedade de árvores e arbustos de diversos tamanhos. Trata-se de plantas vasculares, como por exemplo as, sequoias, pinheiros, araucárias, entre outras.

Sua reprodução é sexuada, ou seja, a fecundação ocorre nos órgãos femininos através do pólen produzidos pelos órgãos masculinos e transportados através do vento, chuva, insetos, pássaros.

Angiospermas

Por fim, essas pertences ao grupo de plantas vasculares, isto é, elas possuem vasos condutores e habitam em vários ambientes, além de possuir diversos tamanhos.

Trata-se do maior grupo do reino animal, só para ilustrar, elas possuem ao menos 200 mil espécies. Possui reprodução sexuada e a fecundação através do pólen masculino.

Vale dizer, que o Reino Vegetal possui aproximadamente 400 mil espécies conhecidas, sendo assim, surge como um dos maiores grupos de seres vivos.

Além disso, por serem autótrofos, isto é, autossuficientes eles foram os primeiros habitantes da Terra.

